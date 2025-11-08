Polanski darf auf Vertrag als Gladbachs Chefcoach hoffen

SID 08.11.2025 • 22:07 Uhr "Wir haben jetzt Länderspielpause und sehr viel Zeit, miteinander zu sprechen", sagt Gladbachs Sportchef Rouven Schröder.

Sportchef Rouven Schröder hat Eugen Polanski einen Vertrag als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach in Aussicht gestellt. „Wir haben jetzt Länderspielpause und sehr viel Zeit, miteinander zu sprechen“, sagte Schröder nach dem Derbysieg gegen den 1. FC Köln (3:1). Es gebe „sicher die Möglichkeit“, dass diese Gespräche „auch zu einem guten Abschluss kommen“, so Schröder weiter.

Polanski ist als Nachfolger von Gerardo Seoane offiziell noch immer „bis auf Weiteres“ Coach der Borussia. Zuletzt feierte er aber drei Pflichtspielsiege in Folge und führte die Gladbacher aus dem Tabellenkeller.

Polanski neuer Cheftrainer? „Ich habe Zeit“

Polanski machte keinen Hehl daraus, gerne langfristig die Rolle als Chef zu übernehmen. „Wenn Rouven sagt, wir können sprechen - ich habe Zeit“, sagte der 39-Jährige. Dabei sollten aber nicht nur die Ergebnisse eine Rolle spielen. „Es geht um die Art und Weise. Wenn sie davon überzeugt sind, so wie ich, dass wir gute Arbeit geleistet haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind - dann wird es so kommen“, so Polanski.