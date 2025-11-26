Pyrotechnik im Derby: Hohe Geldstrafe für St. Pauli

SID 26.11.2025 • 20:20 Uhr Den Kiezklub kommt das Abbrennen von 122 pyrotechnischen Gegenständen teuer zu stehen.

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger im Derby beim Hamburger SV im August eine saftige Geldstrafe zahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Kiezklub mit einem Bußgeld von 125.600 Euro. Davon kann der Verein bis zu 41.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2026 nachzuweisen wäre.