BVB-Boss Ricken reagiert auf Kovac-Kritik

SID 13.11.2025 • 18:32 Uhr Nach den letzten Auftritten ist Niko Kovac in den Fokus gerückt. Lars Ricken verteidigt seinen Trainer.

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat dem zuletzt kritisierten Trainer Niko Kovac den Rücken gestärkt.

„Klar, in jeder Länderspielpause wird viel geschrieben. Wir bleiben da ganz entspannt. Denn: Wir alle beim BVB sind von Niko Kovac zu 100 Prozent überzeugt. Der Endspurt der vergangenen Saison war sensationell erfolgreich – dank Niko Kovac“, sagte der 49-Jährige im Interview mit der WAZ.

Nach den mageren Leistungen beim FC Augsburg (1:0) oder der klaren 1:4-Pleite in der Champions League bei Manchester City sowie dem späten 1:1 beim Hamburger SV war der Kroate aufgrund seiner Spielweise in den Fokus gerückt.

„Wir haben uns über den späten Ausgleich in Hamburg geärgert“, sagte Ricken: „Wir wären gerne mit einem Sieg auf Platz zwei geklettert. Jetzt stehen wir auf Platz drei, aber auch damit stehen wir voll im Plan, auf einem Champions-League-Platz.“

Kritik wiegelt Ricken ab. Kovac sei „in der Mannschaft und im gesamten Verein total anerkannt“, sagte Ricken: „Die gute Entwicklung, die wir unter seiner Führung genommen haben, wollen wir weiter fortsetzen.“

Doch auch im Verein sind die schwachen Auftritte nicht verborgen geblieben.