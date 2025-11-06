Rückschlag für Bayer: Politik stoppt Campus-Pläne

SID 06.11.2025 • 10:41 Uhr Die Politik stoppt die Pläne von Bayer Leverkusen für ein neues Trainingszentrum. Der Vizemeister reagiert mit Unverständnis.

Die Baupläne des Fußball-Vizemeisters Bayer Leverkusen für ein neues Trainingszentrum in Monheim sind vom Stadtrat vorerst gestoppt worden. Die Mehrheit der Mitglieder stimmte bei einer Sitzung am Mittwochabend für einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, FDP und Grünen, wonach der bereits gefasste Beschluss zur Einleitung des Bauleitverfahrens wieder aufgehoben werden soll.

Der Klub reagierte umgehend und bezeichnete die Entscheidung als „nicht nachvollziehbar“.

Der Bundesligist ist seit Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort, da das bisherige Trainingszentrum an der BayArena dem geplanten Ausbau der Autobahn 1 ab dem Jahr 2031 zum Opfer fallen wird. Der Klub plant laut Sportchef Simon Rolfes am neuen Standort neben 12,5 Trainingsplätzen „ein Funktionsgebäude“ mit „modernen Bereichen für Athletik, Rehabilitation, Medizin, Analyse, Kommunikation“.

Rolfes: Bayer hat „keinen Plan B“

Die Mehrheitsverhältnisse im Monheimer Stadtrat hatten sich nach der jüngsten Kommunalwahl geändert. Rolfes hatte bereits vor der konstituierenden Ratssitzung deutlich gemacht, dass Bayer „keinen Plan B“ habe.

Vom Tisch ist das Projekt durch den Beschluss vom Mittwochabend allerdings noch nicht, Bayer muss wohl nachbessern. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Gronauer betonte dem WDR zufolge in der Ratssitzung, man wolle keine Türe schließen und „die Hände zum Gespräch reichen“. Bedenken gibt es unter anderem mit Blick auf ökologische Fragen oder eine mögliche Überlastung durch den Verkehr.

Der Klub fand deutliche Worte „vor dem Hintergrund, dass allen Beteiligten bekannt war, dass Bayer 04 eine grundlegend überarbeitete Planung an einem seit Langem vereinbarten Termin am 12. November vorstellen wird.