Die Gerüchteküche brodelt

Manfred Sedlbauer 11.11.2025 • 14:25 Uhr Mal wieder schwirrt in Dortmund der Name Jadon Sancho umher. Die Fans sind mal wieder angefixt. Doch wie realistisch ist eine Rückkehr wirklich?

Dieser Name sorgt bei BVB-Fans für Schnappatmung. Mal wieder schwirren in Dortmund Gerüchte um Jadon Sancho umher. Kehrt der verlorene Sohn, der bereits von 2017 bis 2021 und in der Rückrunde 2024 für Schwarz-Gelb auflief, zurück? Was ist dran an den Gerüchten?

Darüber diskutieren BVB-Reporter und SPORT1-Reporter Oliver Müller in einer neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Sancho vor Abschied bei Manchester United

„Halbjährlich grüßt das Murmeltier“, eröffnet Sedlbauer das Thema und erklärt weiter: „Kurz vor jeder Transferfenster ist es zum Usus in Dortmund geworden, über Jadon Sancho zu diskutieren.“

Müller bezeichnet die Spekulationen als „Running Gag“. Die beiden Podcaster betonen allerdings, dass man im Profifußball immer nur vom aktuellen Stand ausgehen könne. Und demnach ist der Engländer überhaupt kein Thema bei Borussia Dortmund.

Fakt ist dennoch: Sanchos Zukunft bei Manchester United scheint sich dem Ende zuzuneigen. Nach Informationen des Portals Football Insider soll der Engländer spätestens kommenden Sommer den Verein ablösefrei verlassen können.

Sancho findet nicht in die Spur

Wieso eigentlich nicht zurück zum BVB?

Viele Fans sind sich sicher: Sancho könnte dort wieder zurück zu alter Stärke finden. Und die Kreativität, die ihn zweifelsohne in der Vergangenheit auszeichnete, fehlt den Dortmundern aktuell.

Der 25-Jährige trägt den Verein noch immer tief im Herzen und hatte sich in der Vergangenheit immer wieder einen Wechsel zu seiner alten Liebe vorstellen können. Auch, weil es für ihn nie richtig gut lief - weder bei Manchester United noch beim FC Chelsea.

Nach seiner Leihe zu Aston Villa verläuft seine aktuelle Saison ebenfalls unbefriedigend. Sancho kommt in vier Einsätzen auf gerade einmal 88 Minuten in der Premier League.

„Nicht mehr als eine märchenhafte Vorstellung“

„Er ist aktuell keine heiße Ware mehr auf dem Transfermarkt“, sagt Müller. „Dann hätte der BVB ja eigentlich gar nicht viel zu verlieren“, kontert Sedlbauer mit einem Lächeln.

Trotzdem schließen beide ein ernsthaftes Interesse des BVB an seinem Ex-Spieler aus.

„Es ist zwar die Sehnsucht einiger Fans. Doch ein realistisches Szenario ist das nicht. Die Fans hoffen immer, dass sich beim Anblick des Phoenix-Sees seine Verkrampfungen lösen. Doch das ist nicht mehr als eine märchenhafte Vorstellung“, so Müller.