SID 21.11.2025 • 13:01 Uhr Um im Abstiegskampf zu bestehen, müsse Heidenheim nun endlich punkten, fordert Trainer Frank Schmidt.

Trainer Frank Schmidt vom Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim hat seine Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal eindringlich in die Pflicht genommen.

„Jetzt kommen die Wochen, in denen wir punkten müssen“, betonte der Trainer vor dem wichtigen Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). Dieses sieht er als große Chance auf eine Trendwende: „Stand jetzt sind es auf Platz 14 drei Punkte.“

Schließlich gebe es für den Tabellenletzten trotz der bisher komplett misslungen Saison mit nur einem Sieg aus den ersten zehn Partien und der jüngsten Klatsche in Leverkusen (0:6) nun erneut die Möglichkeit, „in zwei Spielen die Dinge grundlegend verändern“ zu können, sagte Schmidt.

Schmidt: „Dann ist es wahrscheinlich zu spät“

Geschehe dies jedoch nicht spätestens in den fünf Spielen bis zu der Winterpause, „dann ist es für uns wahrscheinlich zu spät“, sagte der 51-Jährige: „Da brauchen wir nicht drum herumreden.“

Mut geben Schmidt dabei die jüngsten Auftritte vor heimischer Kulisse, in denen seine Spieler zuletzt „ein anderes Gesicht gezeigt haben als auswärts“. Im eigenen Stadion müsse die Mannschaft sich „nicht verstecken und uns irgendwas negativ einreden, sondern wir wollen anknüpfen“, sagte der Trainer.