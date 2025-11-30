Schmidt nach Befreiungsschlag: "Wir sind bereit"

SID 30.11.2025 • 06:28 Uhr Heidenheim stoppt die Talfahrt bei Union Berlin - doch Schmidt richtet den Blick schon nach vorne.

Bei Trainer Frank Schmidt war nach dem lang ersehnten Befreiungsschlag die Erleichterung groß - doch für ein Aufatmen ist es beim 1. FC Heidenheim noch viel zu früh. "Es ist ein Marathon für uns, das steht schon fest", sagte der 51-Jährige am Sky-Mikrofon nach dem 2:1 (0:1) bei Union Berlin, betonte aber: "Wir haben eine gute Grundlagenausdauer, wir sind bereit."

Mit dem Last-Minute-Sieg am Samstag in Berlin machte seine Mannschaft mit dem erst zweiten Saisonerfolg zumindest einen Schritt in die richtige Richtung. Dabei hatte es nach dem Tor von Union-Mittelfeldspieler Rani Khedira (43.) lange nach der nächsten Niederlage ausgesehen - doch Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5) sorgten für die späte Erlösung.