Klausel? Schröder-Klartext zu Kleindienst

SID 09.11.2025 • 12:15 Uhr Tim Kleindienst verlängert seinen Kontrakt in Gladbach. Eine Ausstiegsklausel enthält dieser nicht, das bestätigt der Sportchef des Klubs.

Der neue Vertrag von Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst bei Borussia Mönchengladbach beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Das bestätigte Sportchef Rouven Schröder im SPORT1-Doppelpass. Die neue Vereinbarung sei „ohne“ Klausel, sagte Schröder kurz und knapp.

Kleindienst hatte seinen Vertrag kurz vor dem Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) bis 2029 verlängert. „Es stand schon länger fest. Wir haben bewusst den Zeitpunkt vorm Derby gewählt, weil das nochmal pusht. Es war uns auch wichtig, das Zeichen zu setzen, dass er in einer schwierigen Phase verlängert und sich zum Klub bekennt“, sagte Schröder über den 30 Jahre alten Kapitän und Torjäger der Borussia.

Kleindienst vor Comeback

Kleindienst hatte sich am Ende der vergangenen Saison am Knie verletzt, nun steht sein Comeback bevor. „Wir hoffen in den nächsten zwei, drei Wochen“, so Schröder. Kleindienst werde sich zunächst „von der Bank langsam akklimatisieren.“ Es sei aber wichtig, dass sich „der gegnerische Trainer mal Gedanken machen kann, weil da ein Tim Kleindienst auf der Aufstellung steht.“