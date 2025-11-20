Bundesliga: Freiburg-Coach beeindruckt von Bayern und Kimmich

SID 20.11.2025 • 15:20 Uhr Der Trainer vom SC Freiburg lobt den Rekordmeister vor dem Aufeinandertreffen in München am Samstag.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat sich tief beeindruckt vom kommenden Gegner Bayern München gezeigt. „Der Glaube und die Überzeugung an die Herangehensweise ist spürbar“, sagte der 40-Jährige vor dem Spiel in der Allianz Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „es gibt keine Fragezeichen. Das ist bemerkenswert.“

Von den in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Bayern-Profis hob Schuster Kapitän Joshua Kimmich besonders hervor: „Es ist eine große Freude, wie er die Mannschaft führt“, stellte der Freiburger Coach fest.

Der Außenseiterrolle in München ist sich Schuster bewusst: „Natürlich sind es Punkte, die entscheidend sind. Aber die Art und Weise der Leistung kann auch für kommende Aufgaben helfen.“