„Selbst erschrocken“: Kohr bittet um Entschuldigung

SID 22.11.2025 • 15:09 Uhr Der Mainzer sah wegen groben Foulspiels im Spiel gegen die TSG Hoffenheim die Rote Karte - und wendet sich nun an die Öffentlichkeit.

Dominik Kohr von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat am Tag nach seinem unrühmlichen Rot-Rekord um Verzeihung gebeten und seine Intention erklärt. Es sei ihm wichtig, sich direkt an die Fans und vor allem an Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim zu richten, schrieb Kohr am Samstag auf Instagram nach dem 1:1 (0:1) gegen die Kraichgauer.

„In meinem Kopf wollte ich gestern lediglich einen Pass von Max verhindern. Darauf lag mein Fokus, das war meine Intention, ich wollte Max nicht treffen“, betonte Kohr: „Auf dem Platz habe ich diese Aktion selbst gar nicht in dem Ausmaß wahrgenommen – das kam erst, als ich die TV-Bilder gesehen habe. Ich bin selbst erschrocken. Das hätte auch anders ausgehen können. Max Moerstedt bitte entschuldige – ich bin erleichtert und froh, dass dir nicht mehr passiert ist und du weiterspielen konntest.“

Kohr hatte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis (88.) am Freitagabend die Rote Karte gesehen. Mit seinem neunten Platzverweis stellte er einen unrühmlichen Rekord in der Fußball-Bundesliga auf und zog in seinem 316. Spiel an Jens Nowotny und Luiz Gustavo vorbei.