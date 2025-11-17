Sexuelle Übergriffe? BVB startet Untersuchung

SPORT1 17.11.2025 • 13:25 Uhr Borussia Dortmund verkündet offiziell, dass der Klub Vorwürfe der sexuellen Gewalt aufarbeiten lässt. Eine unabhängige Untersuchung wird gestartet.

Borussia Dortmund hat im Rahmen der Vorwürfe sexueller Übergriffe eines ehemaligen Mitarbeiters eine Aufarbeitung angekündigt.

Laut einer Vereinsmitteilung wurden die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und die Strafrechts-Kanzlei Knauer& mit einer unabhängigen Untersuchung beauftragt.

Konkret geht es dabei sowohl um die „umfassende Aufklärung der erhaltenen Hinweise“ als auch um den Umgang des Klubs mit diesen entsprechenden Hinweisen.

In den Jahren 2010 und 2023 waren Vorwürfe gegen einen früheren Mitarbeiter laut geworden, vor kurzem kamen sie auch an die Öffentlichkeit. Die entsprechende Person ist nicht mehr im Verein.

Vorwurf kam erstmals 2010 auf

In den 90er Jahren soll der Mitarbeiter „Näherungsversuche gegenüber einem damals volljährigen Nachwuchsspieler gemacht haben“, lautete der Vorwurf, der im Jahr 2010 an den BVB herangetragen worden sei.

Jetzt sollen die unabhängigen Experten vorhandene Dokumente auswerten und Betroffene befragen, um das Geschehene tatsächlich und rechtlich aufzuarbeiten.