Simonis vor dem Aus? Kein Bekenntnis nach Bremen-Pleite

SID 08.11.2025 • 06:30 Uhr Sportdirektor Sebastian Schindzielorz vermeidet eine Jobgarantie für seinen in der Kritik stehenden Trainer.

Trainer Paul Simonis (40) muss nach der nächsten Pleite um seinen Job beim Krisenklub VfL Wolfsburg zittern. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz vermied nach dem 1:2 (1:0) bei Werder Bremen ein Bekenntnis zum Niederländer.

„Ich bitte um Verständnis, dass ich da jetzt nicht viel zu sagen möchte. Fakt ist: Wir haben uns viel mehr vorgenommen, als wir gezeigt haben. Heute in der zweiten Halbzeit, aber auch in den letzten Wochen“, sagte Schindzielorz: „Insofern, auch das wurde in den letzten Wochen diskutiert, ist die Kritik natürlich auch berechtigt und der müssen wir uns stellen. Wir werden jetzt zurückfahren und dann schauen wir.“

Der erst vor der Saison verpflichtete Simonis wollte mit den Wolfsburgern den Europapokal anstreben, kassierte nun aber schon die sechste Niederlage - mit nur acht Punkten nach zehn Spieltagen hat der Werksklub seine historische Minus-Bilanz aus der Saison 2012/13 eingestellt. Nach der Pleite gegen die TSG Hoffenheim hatte sich Schindzielorz noch klar zu Simonis bekannt, mittlerweile könnte aber auch der Manager vor dem Aus stehen.