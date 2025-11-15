So sieht St. Paulis Stadion-Plan aus

Niclas Löwendorf , Niklas Trettin 15.11.2025 • 15:22 Uhr Die Ticketnachfrage beim FC St. Pauli ist groß und kann nur selten gedeckt werden. Entsprechend plant der Verein einen baldigen Ausbau des Millerntor-Stadions.

Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, hat am Samstag auf der Mitgliederversammlung die Pläne der Kiezkicker zum Ausbau des Millerntor-Stadions präzisiert. Langfristig sollen 40.000 bis 50.000 statt der bisherigen 29.546 Plätze entstehen, sagte der 49-Jährige im Audimax der Hamburger Universität.

Die aktuelle Größe der Heimspielstätte hängt mit Lärmschutzgründen zusammen, weil das Stadion mitten in der Stadt liegt.

So sieht der Stadion-Plan des FC St. Pauli aus

Unabhängig von einer möglichen Olympia-Bewerbung Hamburgs soll nun aber eine Einigung mit der Stadt erzielt worden sein, das Millerntor trotzdem auszubauen.

Der Bundesligist freut sich demnach über die Zusage und Unterstützung der Politik. Sowohl mit dem betroffenen Stadtviertel als auch mit den Fans soll es einen weiterhin engen Austausch geben. Nach Informationen von SPORT1 gibt es Überlegungen, die Ecken des Stadions zu schließen, um die Kapazität zu erhöhen.

„St. Pauli bleibt stabil“

„Dieser Verein und seine Mitglieder haben die Energie und Kreativität, Dinge umzusetzen, die andere für Spinnerei halten. St. Pauli bleibt stabil – damit es immer weiter vorangeht“, sagte Göttlich abschließend.