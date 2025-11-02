Spieler des Tages: Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)

SID 02.11.2025 • 10:04 Uhr Der Angreifer erzielte beim so wichtigen 4:0 beim FC St. Pauli einen Doppelpack - und will weiter Gas geben.

Haris Tabakovic strich sich durch die Haare und lächelte glücklich. "Insgesamt war es eine super Leistung von uns", sagte der Angreifer von Borussia Mönchengladbach nach dem erlösenden 4:0 (2:0) beim FC St. Pauli: "Wir waren ready".

Und ganz besonders bereit war Tabakovic selbst, der mit seinem Doppelpack (16. und 40.) den ersten Bundesliga-Sieg der Fohlen nach 217 Tagen einleitete. "Das Gefühl, selbst in Führung zu gehen, hat uns Rückenwind gegeben", sagte Tabakovic, der wegen der schweren Knieverletzung von Tim Kleindienst vor der Saison von Hoffenheim ausgeliehen wurde: "Danach haben wir mit viel Selbstvertrauen gespielt."

Tabakovic wurde von den Gladbach-Fans nach seinem Wechsel nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, mittlerweile hat der 31-Jährige aber fünf der zehn Bundesliga-Treffer der Fohlen erzielt und wurde auf dem Kiez vom Anhang gefeiert. "Ich gebe weiter Gas", sagte er: "Ich bin einfach ganz glücklich, ganz happy, dass ich auf dem Platz stehe und dass ich Vollgas gebe."