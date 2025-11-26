"Starkes Signal": FCA verlängert mit Abwehrchef Matsima

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Abwehrchef Chrislain Matsima vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 23 Jahre alte Franzose unterschrieb bei den Schwaben bis zum 30. Juni 2030. Matsima war vom FCA im Sommer nach einjähriger Leihe für fünf Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet worden.

Der U21-Nationalspieler hat in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute verpasst. „Chrislain hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt und Verantwortung übernommen. Wir sind sehr froh, dass er seinen Weg weiterhin beim FC Augsburg sieht. Das ist ein starkes Signal für die Zukunft unseres Klubs“, sagte Sportdirektor Benni Weber. Er sei „sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt. Das motiviert mich enorm“, betonte Matsima. Man spüre, „dass hier gerade etwas entsteht“.