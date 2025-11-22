Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Thema Adeyemi wirklich abgeschlossen? Frage der Woche

Thema Adeyemi wirklich abgeschlossen?

Karim Adeyemi trifft nach einer äußert turbulenten Woche. Sollte man sich beim BVB-Star jetzt wieder auf den Fußball konzentrieren? Stimmen Sie ab!
Niko Kovac schließt nach dem Wirbel um Karim Adeyemi sportliche Konsequenzen aus. Der BVB-Trainer will mit dem Thema abschließen.
SPORT1
Karim Adeyemi trifft nach einer äußert turbulenten Woche. Sollte man sich beim BVB-Star jetzt wieder auf den Fußball konzentrieren? Stimmen Sie ab!
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite