Toppmöller nach Burkardt-Ausfall: "Genug Optionen"

SID 29.11.2025 • 14:34 Uhr Die Hessen müssen wohl bis Jahresende auf ihren besten Torschützen verzichten. Dem Coach ist dennoch nicht bange.

Trainer Dino Toppmöller sieht Eintracht Frankfurt trotz des Ausfalls von Topstürmer Jonathan Burkardt weiterhin gut gerüstet.

„Wir sind diese Saison auch in Hoffenheim schon ohne ihn gestartet, haben ein gutes Offensivspiel gemacht und gewonnen. Wir haben genug Optionen“, betonte der 45-Jährige: „Wir können auf eine Doppelspitze gehen mit zwei Tempospielern, können einen klassischen Wandspieler bringen. Wir haben Möglichkeiten und ich will dem Gegner nicht zu viel preisgeben.“

Burkardt hatte sich am Mittwoch beim enttäuschenden 0:3 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. „Es ist frustrierend gewesen. Wir waren über 60 Minuten auf Augenhöhe, dann bricht Johnny weg und du kriegst drei Tore in fünf Minuten. Da hat die Widerstandsfähigkeit gefehlt“, monierte Toppmöller. Er habe vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg deshalb „viele Einzelgespräche“ geführt.