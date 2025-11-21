Toppmöller sieht Eintracht auf gutem Weg

SID 21.11.2025 • 12:00 Uhr Mit dem Umschwung vor der Länderspielpause zeigt sich der Eintracht-Trainer Dino Toppmöller zufrieden.

Nach einigen Wochen mit inkonstanten Leistungen sieht Trainer Dino Toppmöller seine Mannschaft wieder auf einem guten Weg zu alter Stärke.

„Wichtig ist, dass man sieht, dass es funktioniert, wenn man an ein paar Stellschrauben dreht“, sagte der Coach von Eintracht Frankfurt, der nach starkem Saisonstart mit wechselhaften Leistungen und vielen Gegentoren zu kämpfen hatte: „Es hat genau in die Richtung funktioniert, in die wir es uns vorgestellt haben: Dass wir defensiv kompakter sind.“

Frankfurt zuletzt im Aufwind

Im Topspiel der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) will Toppmöller an die guten Leistungen vor der Länderspielpause anknüpfen, als die SGE zweimal ohne Gegentor geblieben war.

„Natürlich waren viele Spieler unterwegs, aber es gilt, mit wenig Trainingszeit wieder dahin zu kommen, wo wir Anfang der Saison waren“, sagte er. Zu Saisonbeginn hatte die Eintracht sich kurzzeitig dank furioser Auftritte zum Bayern-Jäger aufgeschwungen.

Als Tabellensiebter besitzt die Eintracht diese Rolle zwar schon lange nicht mehr, nach anstrengenden englischen Wochen tankte Toppmöller aber neue Kraft für die kommenden Aufgaben.