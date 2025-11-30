Trimmel mahnt vor Bayern-Duell: "Klare, saubere Leistung"

SID 30.11.2025 • 06:28 Uhr Nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Heidenheim steht als nächstes das Pokal-Achtelfinale gegen den Rekordmeister an.

Kapitän Christopher Trimmel will aus der bitteren Last-Minute-Pleite von Union Berlin Lehren für das Duell mit Bayern München im DFB-Pokal ziehen. Man könne das 1:2 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim durchaus mit der kommenden Aufgabe vergleichen, meinte der 38-Jährige: "Du brauchst über 90 Minuten eine ganz klare, saubere Leistung."

Speziell gegen die Münchner müsse diese "wirklich bis zur letzten Sekunde passen. Da kannst du nicht mal fünf Minuten locker lassen", mahnte Trimmel vor dem Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Die Konsequenz habe man im vergangenen Meisterschaftsspiel gegen München erlebt. Dort habe es Union auch "sehr, sehr gut gemacht, trotzdem bekommst du da noch zwei Tore", sagte Trimmel.

Erst Anfang November hatten die Berliner den FC Bayern in der Bundesliga empfangen und gleich zwei Mal eine Führung aus der Hand gegeben. Den entscheidenden Ausgleichstreffer zum 2:2 hatte Harry Kane in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielt. Auch gegen Heidenheim war Union durch das Tor von Rani Khedira (43.) einem Sieg nahe gewesen - doch der FCH schockte die Gastgeber durch einen Doppelschlag von Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5) spät.