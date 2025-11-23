Blessin bleibt Trainer bei St. Pauli - jetzt wartet der FC Bayern

Alexander Blessin bleibt trotz der achten Niederlage in Folge Trainer des Bundesligisten FC St. Pauli.
Blessin auch gegen Bayern auf der Bank
Das bestätigte Präsident Oke Göttlich nach dem bitteren 0:1 (0:1) gegen Union Berlin. „Da gibt es überhaupt keine Spekulation. Er ist unser Trainer“, sagte Göttlich bei DAZN.
St. Pauli muss zum FC Bayern
Acht Niederlagen in Folge haben die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie kassiert. Mit nur sieben Punkten liegen die Hamburger nach elf Spielen auf dem Relegationsplatz 16, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Bayern München.
„Wenn du die Scheiße an den Hacken hast, dann hast du die Scheiße an den Hacken“, sagte ein enttäuschter Blessin, der seiner Mannschaft „keinen Vorwurf“ machen wollte: „Wir haben alles versucht, wir haben alles reingeworfen. Wir müssen uns jetzt selber helfen.“
Sich selber nehme er „nicht so wichtig“. Er stehe „in der Verantwortung und werde nicht aufgeben“. Nach München fahre man nun, „um die Bayern zu ärgern“.