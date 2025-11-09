Unangebrachte Vorwürfe? Boss des FC Bayern wird deutlich

Maximilian Huber 09.11.2025 • 23:32 Uhr Bayern-Präsident Herbert Hainer stärkt Sportvorstand Max Eberl den Rücken. Kritische Worte, die sich Eberl im Sommer gefallen lassen musste, waren für Hainer nicht immer angebracht.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, hat Sportvorstand Max Eberl den Rücken gestärkt.

Eberl hatte im vergangenen Transfersommer wiederholt kritische Worte über sich ergehen lassen müssen, die aus Sicht Hainers unangebracht waren. „Mir ist die Kritik an Max Eberl nicht immer fair gewesen“, stellte Hainer im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung klar.

Hoeneß ist „ein Mann der klaren Worte“

Kritisiert worden war unter anderem die Transferpolitik Eberls. Dem Sportvorstand war zur Last gelegt worden, dass sich die angestrebten Transfers von Florian Wirtz, Nico Williams oder auch Nick Woltemade nicht realisieren ließen.

Auch Uli Hoeneß - der sich allerdings missverstanden fühlte - hatte Eberl jüngst öffentlich hinterfragt. Im SPORT1 Doppelpass betitelte der Münchner Ehrenpräsident Eberl als „ziemlich empfindlich“ im Umgang mit Kritik. Hoeneß‘ Worte schlugen große Wellen.

Hainer hingegen wollte die Worte des Klubpatrons nicht überbewerten. „Der hat gesagt, der Max ist manchmal ein bisschen empfindlich. Wir lieben beim FC Bayern die direkte Ansprache. Wer Uli Hoeneß kennt, weiß, dass er ein Mann der klaren Worte ist“, betonte er.