Undav will es Nagelsmann "so schwer wie möglich machen"

SID 10.11.2025 • 06:08 Uhr Der Stuttgarter Angreifer wurde wie seine Mitspieler Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller nicht für die Nationalmannschaft nominiert.

Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat gelassen auf seine Nicht-Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reagiert. „Ich glaube, dass ich, wenn ich die Leistung bringe, immer eine Option bin. Das weiß der Bundestrainer, und ich versuche, es so schwer wie möglich für ihn zu machen“, sagte der Angreifer nach dem 3:2 (2:2) gegen den FC Augsburg, bei dem er zweimal traf (39./80.).

Undav war zuletzt für das Endturnier der Nations League nominiert worden. Auch seine dafür berufenen Mitspieler Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt fehlen im Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und in Leipzig gegen die Slowakei (17. November). Undav hatte allerdings von Ende August bis Anfang Oktober wegen eines Innenbandrisses pausieren müssen, Leistung bringt er mittlerweile wieder.