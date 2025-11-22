Undav wird zum BVB-Albtraum: Dämpfer im Spitzenspiel trotz Adeyemi-Tor

Moritz Pleßmann 22.11.2025 • 17:31 Uhr Borussia Dortmund spielt im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart nur unentschieden. Der BVB gibt dabei zwei Führungen aus der Hand - ein Stuttgarter überragt.

Später Dämpfer in Schwarz-Gelb! Borussia Dortmund kam trotz zweimaliger Führung im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 3:3 hinaus.

Deniz Undav wurde dabei zum Schrecken des BVB. Der 29-Jährige erzielte einen Dreierpack für die Gäste und traf spät zum Ausgleich. Auf Dortmunder Seite sorgten Emre Can per Elfmeter sowie Maxi Beier und Karim Adeyemi für die Tore.

Der BVB kam nach einer verhaltenen Anfangsphase besser in die Partie und ging nach einer guten halben Stunde durch Can in Führung. Der Kapitän verwandelte einen Elfmeter souverän (34.). Undav hatte Nico Schlotterbeck im Strafraum unglücklich zu Fall gebracht.

Stuttgart: Undav erzielt Dreierpack

Beier erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 aus Sicht der Schwarz-Gelben (41.). Undav verkürzte direkt nach dem Seitenwechsel (47.) und schnürte nach einem Eckball den Doppelpack (71.).

Kurz vor Schluss brachte ausgerechnet Karim Adeyemi den BVB wieder in Führung und schien das Spiel entschieden zu haben (89.). Doch Undav schlug erneut zu und sicherte den Gästen in der Nachspielzeit den Punktgewinn.

Serhou Guirassy erzielte zwischenzeitlich das vermeintliche 3:1, stand jedoch beim Pass von Julian Brandt im Abseits (53.).

Fans schweigen zu Beginn

Die Partie hatte auf den Rängen ungewohnt ruhig begonnen. Im Rahmen eines Fanprotests schwiegen beide Fanlager die ersten zwölf Minuten lang und machten ihren Unmut mit Bannern deutlich.

Nach Ablauf der ersten Minuten unterstützten die Anhänger ihre Mannschaften wie gewohnt.