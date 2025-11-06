Unions Baumgart: Duell mit Bayern kein "Zusatzspiel"

SID 06.11.2025 • 14:41 Uhr Trainer Steffen Baumgart geht selbstbewusst in das Heimspiel gegen den FC Bayern. Union wolle auf Sieg spielen.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin geht selbstbewusst in das Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München.

Die Partie am Samstag (15.30 Uhr) sei kein „Zusatzspiel“, so der Coach: „Das ist ein Spiel von 34. Es gibt die Chance, drei Punkte zu holen. Das wollen wir. Wir wissen, dass es andere Mannschaften gibt, wo die Chancen vielleicht etwas höher sein könnten. Aber warum das Ganze nicht so angehen, dass wir das hier gewinnen wollen?“

Baumgart schwärmte derweil von den Bayern als „eine der besten Mannschaften Europas“ und zeigte sich vom Auftritt am Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain (2:1) beeindruckt: „Was die Bayern am meisten ausmacht, ist, dass sie im Kollektiv agieren. Wenn man sieht, wie sie sich in Paris in der zweiten Halbzeit dagegen gestemmt haben, erkennt man, dass sie da den größten Schritt gemacht haben.“

Baumgart schwärmt von Kane

Der 53-Jährige hob Bayern Torjäger Harry Kane besonders hervor. „Harry Kane ist ein Spieler, der an Toren gemessen wird. Ich glaube, das andere schlägt gerade viel zugunsten der Bayern aus: Was er für Bälle spielt, von wo er sie spielt. Ich habe selten einen Stürmer gesehen, der sich noch in so einen Spieler entwickeln kann. Da ziehe ich den Hut vor. Das zeigt uns, dass es kein Alter für Entwicklung gibt.“

Der 32-Jährige kommt in der laufenden Spielzeit bislang in 16 Pflichtspielen auf 22 Tore.