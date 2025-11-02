Upamecano? Bayern-Boss mit eindeutiger Forderung

Justin Schroll , Maximilian Lotz 02.11.2025 • 12:00 Uhr Am Saisonende läuft der Vertrag von Dayot Upamecano aus. Die Bayern wollen unbedingt verlängern, was Herbert Hainer zu einem Appell an den Franzosen veranlasst.

Der Vertragspoker um Dayot Upamecano steuert auf eine entscheidende Phase zu. Der FC Bayern will den Verteidiger unbedingt halten, was nun auch Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung des Klubs am Sonntag bekräftigte.

Hainer erinnerte im BMW Park an die Forderungen der Fans im vergangenen Jahr an gleicher Stelle, doch bitte mit Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich zu verlängern. Diesen Forderungen sei die Klubführung nachgekommen, betonte Hainer.

„Die Verlängerungen sind allesamt ein Zeichen, dass hier etwas Großes wächst“, erklärte der 71-Jährige. „Deswegen sage ich auch: Lieber Dayot Upamecano, gerne zur Nachahmung empfohlen.“

Der Vertrag des französischen Nationalspielers, der seit 2021 in München spielt, läuft am Saisonende aus – Sportvorstand Max Eberl arbeitet bereits seit geraumer Zeit mit Hochdruck daran, Upamecano weiter an die Bayern zu binden.

Bayern wollen Upamecano unbedingt halten

Aber wie stehen die Chancen wirklich auf einer Skala von eins bis zehn? Das wurde Eberl vor dem Topspiel am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen gefragt. „Es ist immer schwer, Prognosen zu stellen. Wenn es mein Wunsch wäre, dann wäre es eine Zehn″, erklärte Eberl bei Sky.

Der Franzose fühle sich „sehr, sehr wohl“ in München. „Trotzdem hat Upa – das muss man auch fairerweise sagen – wahrscheinlich Möglichkeiten“, merkte Bayerns Sportvorstand an.