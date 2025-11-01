"Noch nie gesehen": Riesen-Ärger um den VAR

SPORT1 01.11.2025 • 17:58 Uhr Bei Unions Remis gegen Freiburg gibt es großen Wirbel um den Videobeweis, der zwei Treffer einkassiert. Union-Boss Horst Heldt reagiert angefressen.

VAR-Frust bei den Fans, kein Gewinner auf dem Platz: Der SC Freiburg hat seine Sieglos-Serie fortgesetzt und tritt in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle.

Bei Union Berlin kam das Team von Trainer Julian Schuster am Samstag nach einem mauen Spiel inklusive zwei aberkannter Treffer nur zu einem 0:0. Damit sind die Breisgauer nun fünf Liga-Partien in Folge ohne Erfolg.

Für Aufregung sorgten die Tore von Freiburgs Matthias Ginter (17./Handspiel) und Union-Mittelstürmer Andrej Ilic (63./Abseits), die nach Intervention des VAR und entsprechend längeren Unterbrechungen zurückgepfiffen wurden.

Union-Boss schießt gegen den VAR

Diskussionswürdig war vor allem die zweite Entscheidung von Schiedsrichter Sören Storks, der das Tor von Unions Ilic nach einer schier endlosen VAR-Unterbrechung zurücknahm, weil Berlins Kapitän Rani Khedira im Abseits gestanden und SC-Torhüter Noah Atubolu womöglich die Sicht versperrt hatte.

Union-Geschäftsführer Horst Heldt redete sich bei Sky regelrecht in Rage: „Ich kann es nicht nachvollziehen. Was ich noch nie gesehen habe: Dass sich der VAR bei Abseits einmischt und den Schiedsrichter in die Review-Area schickt. Wo kommen wir eigentlich hin? Ich verstehe es nicht mehr. Entweder ist es Abseits oder keins.“

Der 55-Jährige war mit seiner Rede noch nicht am Ende: „Das ärgert mich maßlos. Warum mischt er sich ein? Ich weiß es nicht. Das ist echt nicht mehr lustig.“

„Fehlentscheidung“ sorgt für Frust

Khedira selbst sprach von einer „klaren Fehlentscheidung“. Der Berliner betonte: „Der Torwart hat komplett freie Sicht, das muss der Schiedsrichter beantworten.“ Atubolu beteuerte allerdings, er habe wegen Khedira „nichts mehr“ sehen können.

Mit zehn Punkten aus neun Ligaspielen steckt der Sport-Club im grauen Tabellenmittelfeld fest - so wie auch Union. Die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart steht bei nur einem Sieg aus fünf Spielen und liegt lediglich einen Punkt vor der Schuster-Elf.

Ginter köpft sich selbst an die Hand

In der ausverkauften Alten Försterei bemühten sich die Gäste früh um Ballkontrolle, Union verlegte sich wie gewohnt auf Konter. So richtig gefährlich wurden beide Teams zu Beginn vorerst nicht, Berlins Andras Schäfer (10.) und Freiburgs Johan Manzambi (11.) prüften die gegnerischen Torhüter aus der Ferne.

Folgerichtig schien in dieser spielerisch schwachen Phase die Freiburger Führung nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste, die Ginter im Getümmel ins Netz beförderte. Da sich der 2014er-Weltmeister den Ball aber zunächst an die Hand geköpft hatte, nahm Schiedsrichter Sören Storks den Treffer nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurück.

Im Anschluss flachte die Partie deutlich ab. Unions kompakte Verteidigung hegte die Freiburger gut ein, selbst fehlten den Gastgebern in der Offensive jedoch die Ideen.

Erst kurz vor der Pause wurden die Breisgauer wieder zwingender. Nach tollem Pass von Maximilian Eggestein tauchte Beste (38.) alleine vor dem Tor auf, zielte jedoch knapp links vorbei.

Zähe Partie in Berlin

Auch nach der Pause sahen die 22.012 Zuschauer eine zähe Partie, in der meist Standardsituationen für gefährliche Aktionen sorgten. So köpfte Freiburgs Lucas Höler (53.) nach Ecke nur knapp drüber.

Auch die vermeintliche Union-Führung fiel nach einem Eckball, wobei Ilics Treffer wegen der Abseitsstellung von Khedira einkassiert wurde.

In der nun aufgeheizten Atmosphäre verhinderte Freiburgs Torhüter Noah Atubolu den Rückstand, als er gegen den eingewechselten Ilyas Ansah (72.) parierte.

-----