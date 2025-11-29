VfB auch in Hamburg ohne Tomás

SID 29.11.2025 • 10:51 Uhr Der Portugiese steht dem VfB Stuttgart weiter nicht zur Verfügung. Gegen Bochum im Pokal soll er aber wieder einsatzbereit sein.

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss auch in der Bundesliga-Partie beim Hamburger SV auf Offensivspieler Tiago Tomás verzichten. Der 23-Jährige stehe für das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) "noch nicht wieder zur Verfügung", berichtete Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir gehen aber davon aus, dass er gegen Bochum wieder einsatzbereit ist", ergänzte der VfB-Coach mit Blick auf das Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und Sky).

Der Portugiese hatte bereits unter der Woche beim 4:0-Auswärtssieg bei den Go Ahead Eagles Deventer in den Niederlanden angeschlagen gefehlt. In dieser Bundesliga-Saison kommt Tomás bislang auf elf Einsätze und erzielte drei Tore.