Last-Minute! Vieiras Treffer ringt Stuttgart nieder

SID 30.11.2025 • 17:30 Uhr Die zuletzt kriselnden Hamburger gewinnen endlich wieder in der Bundesliga - der VfB verpasst den nächsten Schritt in Richtung Spitze.

Last-Minute Drama in Hamburg! Der HSV hat dank eines ganz späten Treffers von Fabio Vieira mit 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart gewonnen und einen emotionalen und wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert.

Die zahnlosen Schwaben verpassten es hingegen, sich in den Spitzenrängen der der Bundesligatabelle festzubeißen - auch, weil sich Trainer Sebastian Hoeneß bei der Aufstellung verzockte.

HSV: Vieira trifft spät ins Glück

Startelf-Rückkehrer Robert Glatzel (17.), der kurz nach seinem Treffer verletzt vom Feld musste, erzielte die Führung. Vieira brachte das Volksparkstadion mit seinem ersten HSV-Treffer schließlich zum beben (90.+4).

„Es ist einmalig hier die Stimmung. Unglaublich wie Fabio den Sprint angezogen hat. Es ist immer wieder was ganz besonderes“, erklärte Glatzel bei DAZN.

Dem Treffer war ein schwach ausgeführter Freistoß von Angelo Stiller vorausgegangen, der den Konter einleitete. „Das war eine Misskommunikation zwischen mir und Angelo. Ich habe ihm was erklärt, was er nicht ganz verstanden hat. Deswegen nehme ich das auf meine Kappe“, erklärte VfB-Torschütze Deniz Undav nach der Partie bei DAZN.

Der Aufsteiger aus Hamburg kletterte nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen endlich wieder nach oben - genauer: Auf den 13. Tabellenplatz, während der VfB im oberen Tabellenmittelfeld hängenbleibt.

Mit dem Selbstvertrauen von 19 Punkten aus den vergangenen acht Ligaspielen im Rücken erlaubte sich Hoeneß eine stattliche Rotation: Im Vergleich zum 4:0-Erfolg in Deventer in der Europa League nahm er sieben Wechsel vor. Sogar der zuletzt überragende Undav, Dreifachtorschütze gegen Dortmund, saß zunächst auf der Bank. Stammspieler Luca Jaquez schaffte es wegen einer kürzlich zugezogenen Trainingsverletzung gar nicht erst in den Kader.

HSV-Coach Merlin Polzin, der im Vorfeld von einer „richtig coolen Aufgabe“ gegen ein Bundesliga-Topteam gesprochen hatte, verhalf derweil Aufstiegsheld Glatzel zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison. Und während des inzwischen bekannten zwölfminütigen Stimmungsboykotts hatte der Angreifer auch gleich die beste Chance der Anfangsphase. Seine abgefälschte Flanke senkte sich gefährlich auf die Oberkante der Latte (9.).

Torschütze Glatzel muss verletzt runter

Kurz darauf dann schoss sich Glatzel mit seinem trockenen Abschluss aus rund 15 Metern den Frust von der Seele - und verzückte den nun alles andere als stillen Volkspark. Doch die Freude hielt nicht lange. Unter „Robert Glatzel“-Fangesängen musste der Torschütze nach einer guten halben Stunde verletzungsbedingt vom Feld.

„Nicht so gut. Beim Schuss habe ich gemerkt, dass es hinten am Oberschenkel gezogen hat“, sagte der 31-Jährige bei DAZN zu seiner Verletzung.

Bis zur Pause erholte sich der VfB nicht mehr von dem Gegentor. Nach dem Seitenwechsel aber war der bereits in der 40. Minute für den angeschlagenen Chris Führich eingewechselte Undav plötzlich zur Stelle. Nach einem Torwartfehler von Daniel Heuer Fernandes erzielte er per Abstauber den sechsten Stuttgarter Bundesligatreffer in Folge.