"Voller Überzeugung": Kapitän Arnold verlängert in Wolfsburg

SID 06.11.2025 • 16:05 Uhr Der Mittelfeldspieler wechselte 2009 zu den Wölfen und avancierte zum Rekordspieler des Vereins.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann weiter auf Kapitän Maximilian Arnold bauen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 31-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre. Das vorherige Arbeitspapier des VfL-Rekordspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Wolfsburg und der VfL sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Klub eingeschlagen hat, und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft, den Klub und unsere Fans. Deshalb war für mich klar: Ich bleibe mit voller Überzeugung beim VfL“, sagte Arnold.

Kapitän Arnold seit 2009 beim VfL

„Max ist ein sehr verdienter Spieler für den VfL Wolfsburg. Seine langjährige Erfahrung, seine Einsatzbereitschaft und seine enge Verbundenheit zum VfL schätzen wir im Klub sehr. Wir freuen uns alle, dass wir den Weg weiterhin gemeinsam gehen können“, erklärte Geschäftsführer Peter Christiansen.