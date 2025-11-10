Vor Eintracht-Spiel: Polizist von Mainz-Fans attackiert

SID 10.11.2025 • 12:18 Uhr Die Anhänger des Bundesligisten überfallen den in zivil eingesetzten Mann. Eine Gruppe Verdächtiger wird schnell ausfindig gemacht.

Anhänger des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben am Sonntagabend einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt. Das teilte das Mainzer Polizeipräsidium mit, auch der Verein veröffentlichte eine Stellungnahme zu dem Vorfall, der sich am Mainzer Hauptbahnhof ereignet hatte. Eine achtköpfige Personengruppe wurde laut Polizeiangaben ausfindig gemacht und kontrolliert.