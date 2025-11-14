Transfermarkt: Erste Werner-Entscheidung gefallen?

SPORT1 14.11.2025 • 13:40 Uhr Timo Werner spielt bei RB Leipzig weiterhin keine Rolle. Nun scheint geklärt, wo der Stürmer zukünftig auflaufen wird.

Eine erste Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen Nationalspielers Timo Werner bei RB Leipzig ist offenbar gefallen. Den 29-Jährigen soll es laut einem Bericht von Sky in die MLS ziehen.

Einen konkreten Verein gibt es demnach allerdings noch nicht, die Gespräche laufen allerdings im Hintergrund. Wenn alles klappt, soll der Transfer noch im Winter über die Bühne gehen, ein halbes Jahr vor Vertragsende.

Der Stürmer spielt unter Trainer Ole Werner keine Rolle mehr und absolvierte in dieser Saison lediglich eine Minute in der Bundesliga.

Werner auf Gehaltsliste weit oben

Auch aufgrund seines üppigen Gehalts von rund zehn bis elf Millionen Euro streben die Sachsen einen Transfer an, um den Ersatzspieler schnellstmöglich von der Gehaltsliste herunterzubekommen.

Seit seiner Rückkehr vom FC Chelsea vor drei Jahren konnte Werner nicht mehr an seine erfolgreiche erste Station in Leipzig anknüpfen. Auch eine Leihe zu Tottenham Hotspur war nicht von Erfolg gekrönt.