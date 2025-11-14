Werder für weitere Anteilsverkäufe offen

SID 14.11.2025 • 13:01 Uhr Geschäftsführer Klaus Filbry äußerte sich kurz vor der Mitgliederversammlung.

Werder Bremen plant offenbar den Verkauf weiterer Klubanteile. „Wir führen konkrete Gespräche mit Menschen, die sich vorstellen können, dazuzukommen“, sagte Geschäftsführer Klaus Filbry der Deichstube kurz vor der Mitgliederversammlung am Sonntag (11 Uhr): „Eine Erweiterung ist also keinesfalls ausgeschlossen. Im Gegenteil. Das kann passieren.“

Anfang 2024 hatte ein regionales Investorenbündnis für 38 Millionen Euro 18 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Werder Bremen GmbH und Co. KG aA gekauft, weitere 6,9 Prozent könnten abgegeben werden.

Mehr als 24,9 Prozent der Anteile wollen die Hanseaten nicht veräußern. Auch die Bild berichtete nun über mögliche weitere Verkäufe.