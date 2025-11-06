Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Werder peilt dritten Heimsieg und Boniface-Erlösung an

Werder peilt Boniface-Erlösung an

Werder-Trainer Horst Steffen blickt optimistisch auf das kommende Spiel und hofft, dass Victor Boniface ein Tor beisteuern kann.
Werder-Trainer Horst Steffen lobt Victor Boniface nach dem 2:0 gegen Union Berlin: Der Angreifer habe "Gas gegeben" und bewiesen, wie wichtig er für die Bremer ist.
SID
Werder-Trainer Horst Steffen blickt optimistisch auf das kommende Spiel und hofft, dass Victor Boniface ein Tor beisteuern kann.

Dritter Heimsieg und die „Erlösung“ für Victor Boniface? Werder Bremens Trainer Horst Steffen blickt dem Heimspiel unter Flutlicht gegen den kriselnden VfL Wolfsburg optimistisch entgegen.

Sein Team wolle seine „Bestleistung bringen“, so der Coach mit Blick auf die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr). Dann würde zwischenzeitlich der Sprung auf Rang sieben in der Bundesliga gelingen.

Dazu beitragen will auch der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Stürmer Victor Boniface, der noch auf seinen ersten Treffer im Werder-Trikot wartet.

Boniface? „Einen Stürmer wurmt es immer“

„Einen Stürmer wurmt es immer. Er ist einer, der schon ganz, ganz viele Tore gemacht hat und das wird ihn sicher ein Stück weit mitnehmen“, sagte Steffen zur Null, gegen die Boniface ankämpft: „Ich freue mich, wenn er erlöst wird.“

Nicht dabei sein kann Verteidiger Niklas Stark, der aufgrund von Hüftproblemen passen muss.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite