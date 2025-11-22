Newsticker
Wilde Szenen nach Abpfiff: Feuer im Frankfurter Gästeblock

Die Fans von Eintracht Frankfurt sorgen mal wieder für Aufregung: Pyrofackeln, Böller und Raketen. Nach Abpfiff fängt es auch noch an zu brennen.
© IMAGO/Jan Huebner
Julius Schamburg
Im Gästeblock von Eintracht Frankfurt ist nach dem 4:3-Sieg (2:1) beim FC Köln ein großes Feuer entstanden.

Einige Minuten nach Abpfiff unterbrach Sky-Moderator Sebastian Hellmann das Gespräch mit Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme, Frankfurts Doppelpacker Jonathan Burkardt und Experte Lothar Matthäus.

„Wir sehen gerade, da hinten im Frankfurter Block wird aber noch ein ganz schönes Feuerchen abgebrannt. Mein lieber Scholli“, sagte Hellmann.

Burkardt drehte sich um und entgegnete: „Wow, wow“, woraufhin Hellmann hinzufügte: „Junge, Junge, Junge.“

Auf den TV-Bildern waren eine große Flamme und schwarzer Rauch, der emporstieg, zu erkennen. Anschließend wurde das Interview wieder fortgesetzt.

Pyrotechnik in beiden Fanlagern

Schon beim Wiederanpfiff hatten die Frankfurter Fans im Fokus gestanden. Neben Pyrofackeln zündeten sie auch Böller und schossen Raketen ab - 60 Minuten nach dem schweigsamen Protest unter dem Motto „Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!“ unterbrach Schiedsrichter Florian Badstübner die Partie für wenige Minuten.

Auch im Kölner Block wurde nach zwölf Minuten Pyrotechnik abgebrannt.

