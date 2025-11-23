Wolfsburger Dardai fällt lange aus

SID 23.11.2025 • 16:36 Uhr Der 19-Jährige wird am Knie operiert.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss lange auf Bence Dardai verzichten. Der 19-Jährige muss sich aufgrund einer Knieverletzung einer Operation unterziehen. Das gaben die Niedersachsen am Sonntag bekannt. Dardai, der schon die vergangenen beiden Spiele verpasst hatte, werde "für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen", hieß es in der Vereinsmitteilung.

"Das ist gerade für einen jungen Spieler wie Bence keine einfache Situation. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen. Für die Operation und den anschließenden Heilungsprozess wünschen wir ihm alles Gute", wird Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen zitiert.