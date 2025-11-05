"Zu einhundert Prozent": Schröder von Klassenerhalt überzeugt

SID 05.11.2025 • 07:53 Uhr Schröder ist seit Mitte Oktober Sportchef in Mönchengladbach.

Sportchef Rouven Schröder blickt trotz der prekären Tabellensituation optimistisch auf seine Mission beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Gladbach sei für ihn "überhaupt kein Himmelfahrtskommando", sagte der 50-Jährige der Sport Bild: "Ich bin zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass wir in der ersten Liga bleiben."

Schröder, der im Oktober als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus gekommen war, betonte: "Der Tabellenplatz war mir völlig egal, ich möchte gemeinsam mit den Geschäftsführern Stefan Stegemann und Markus Aretz und allen anderen Mitarbeitern bei Borussia dabei helfen, den Verein zurück in eine erfolgreiche Phase zu führen." Es imponiere ihm, "dass rund um einen Klub, der zwischenzeitlich auf Platz 18 stand, trotzdem noch viel Positivität herrscht."

Derzeit steht Gladbach mit sechs Punkten auf Relegationsrang 16. Im anstehenden Rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) sieht Schröder seine Mannschaft aber nicht in der Außenseiterrolle: "Im Derby gibt es keinen Underdog. Es geht bei null los, und dann werden wir wieder zeigen, was in unserem Stadion los sein kann."