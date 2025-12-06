0:6 in Leipzig wirkt noch nach: Toppmöller fordert Antwort

SID 12.12.2025 • 14:31 Uhr Der Eintracht-Trainer will in der Liga an die Leistung von Barcelona anknüpfen.

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fordert von seiner Mannschaft im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg ein Ausrufezeichen. „Ich erwarte, dass wir an die Leistung beim FC Barcelona anknüpfen“, sagte der Coach mit Blick zurück auf die knappe Niederlage (1:2) am Dienstag in der Champions League.

Laut Toppmöller habe sein Team in Barcelona „eine Reaktion gezeigt“, in der Bundesliga erwarte er nun „eine Antwort auf das, was am Samstag war“. Damit spielte der Trainer auf die zurückliegende Klatsche bei RB Leipzig (0:6) an: „Wir sind in der Pflicht, ein anderes Gesicht zu zeigen.“