Augsburg gegen Bremen: Magerkost zum Fest

SID 20.12.2025 • 17:30 Uhr Der FCA holt aus den drei Spielen unter Manuel Baum vier Punkte, der SV Werder erst den zweiten Zähler aus den vergangenen fünf Spielen.

Magerkost zum Jahresausklang: Zum Abschluss des Intermezzos von Manuel Baum hat der FC Augsburg einen zweiten Sieg unter dem Interimstrainer verpasst. Gegen Werder Bremen reichte es für die Schwaben nur zu einem 0:0, in den drei Spielen nach der Trennung von Sandro Wagner kamen sie damit zu vier Punkten. Nach der Winterpause soll Baum von einem neuen Cheftrainer abgelöst werden.

Augsburg hatte Pech bei einem Pfostenschuss von Elvis Rexhbecaj (76.) und einem Kopfball von Phillip Tietz (90.+7) an die Latte. Zudem wurde ein Treffer von Alexis Claude-Maurice (79.) nach Begutachtung durch den VAR aberkannt. Ansonsten war das Spiel lange geprägt von Chancenarmut - erst in der Schlussphase wurde wenig turbulent.

Spiel plätschert vor sich hin

Die Bremer gehen deshalb mit einer anhaltenden Ergebniskrise ins neue Jahr. Der Punkt in Augsburg war nach zwei Niederlagen zuvor erst der zweite aus den vergangenen fünf sieglosen Spielen. In den 15 Begegnungen seit Saisonbeginn hat die Mannschaft von Trainer Horst Steffen lediglich 18 Treffer erzielt.

Augsburg besaß durch Marius Wolf (10.) eine sehr gute Gelegenheit, um früh in Führung zu gehen, Bremens Torhüter Mio Backhaus aber reagierte hervorragend.

Ansonsten hatten beide Mannschaften Probleme, zu gefährlichen Aktionen zu kommen - zu gut standen die beiden Abwehrreihen. Die Folge: Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin.

FCA mit Aluminium-Pech

Werder hatte ein wenig mehr vom weitgehend zähen Spiel und erkämpfte und erspielte sich immerhin zahlreiche Ecken: Bis zur Pause waren es bereits deren neun. Gefahr für das Tor von Finn Dahmen ging davon kaum aus, im Gegensatz zu einer Szene gleich nach dem Seitenwechsel: Cameron Puertas verfehlte das Augsburger Tor mit einem Schlenzer nur knapp (48.).

Chancen blieben hüben wie drüben aber zunächst Mangelware - erst als beide Mannschaften mit zunehmender Spieldauer auf den Sieg drängten, ergeben sich gute Gelegenheiten.