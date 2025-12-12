Bayern-Gegner plagen Personalprobleme

Neben den gesperrten Dominik Kohr und Paul Nebel fehlen die verletzten Robin Zentner und Philipp Mwene, auch der Einsatz von Kapitän Silvan Widmer ist fraglich. Bei dem zuletzt angeschlagenen Nationalspieler Nadiem Amiri sieht es laut Fischer immerhin gut aus.

„Wir gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Die drei ausstehenden Partien des Jahres gilt es bestmöglich zu absolvieren“, sagte der Coach am Freitag: „Es ist die schwierigste Aufgabe. Aber man kann immer was holen. Wenn die nicht ihren besten Tag haben und wir einen guten und unsere Basics auf den Platz bekommen, ist es möglich. Und wir brauchen einen Torwart in Topform.“