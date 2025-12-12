Bauer nach Befreiungsschlag: "Anderes Selbstvertrauen"

SID 12.12.2025 • 14:38 Uhr Der VfL Wolfsburg geht nach dem Sieg gegen Union Berlin positiv gestimmt in das nächste Bundesligaspiel.

Interimstrainer Daniel Bauer vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will nach dem ersehnten Befreiungsschlag mit seiner Mannschaft den nächsten Schritt gehen. „Man hat gemerkt, dass die Jungs die Woche mit einem anderen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein Fußball gespielt haben“, sagte der Coach vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr).

Am vergangenen Spieltag hatte Wolfsburg mit einem 3:1 gegen Union Berlin die Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg beendet und den ersten Erfolg unter Bauer gefeiert. „Wir wollen weiterhin an allen Automatismen arbeiten, wir wollen insgesamt noch stabiler werden in unseren Spielen“, betonte Bauer. Es gehe nun darum, „unter Druck noch ruhiger zu werden“, der Sieg gegen Union habe dabei „unheimlich geholfen“.