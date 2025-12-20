Bundesliga: Spätes Tor! Baumgart ärgert Ex-Klub

SID 20.12.2025 • 17:27 Uhr Union-Joker Andras Schäfer trifft spät gegen dezimierte Kölner, die seit sechs Spielen auf einen Sieg warten.

Union Berlin hat die Negativserie des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga verschärft. In einem über weite Strecken schwachen Spiel siegten die Berliner und ihr Trainer Steffen Baumgart bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte 1:0 (0:0). Köln wartet damit seit nunmehr sechs Spielen auf einen Erfolg, Union dagegen setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest.

Der kurz zuvor eingewechselte Andras Schäfer (90.+1) erzielte den Treffer für die Berliner, die nach der Roten Karte gegen Rav van den Berg (83.) die letzten Minuten in Überzahl agierten. Köln startet am 10. Januar beim 1. FC Heidenheim in die Rückrunde, Union spielt als nächstes gegen den FSV Mainz 05.

Turbulent wurde es in Köln erst in den Schlussminuten. Van den Berg sah Rot, weil er als letzter Mann regelwidrig per Hand geklärt hatte. Nach Handspielen von Jakub Kaminski und Eric Martel forderte Union jeweils vergeblich einen Elfmeter, ehe Schäfer doch noch zuschlug.

Kwasniok wechselte im Vergleich zum schwachen Derby-Auftritt bei Bayer Leverkusen (0:2) vier Mal. Jungstar Said El Mala, der am Vortag mit 40 Millionen Euro Marktwert zum wertvollsten Profi der FC-Historie aufgestiegen war, musste sich genauso wie Marius Bülter erst einmal mit der Jokerrolle begnügen, Luca Waldschmidt fehlte krank. Auf der anderen Seite hatte Baumgart nach dem Ausrufezeichen gegen RB Leipzig (3:1) wenig Grund zu wechseln, lediglich Kapitän Christopher Trimmel ersetzte den gelbgesperrten Janik Haberer.

Baumgart freute sich auf seine erstmalige Bundesliga-Rückkehr nach Müngersdorf mit einem neuen Klub. „Jeder, der weiß, was für eine tolle Zeit ich in Köln hatte, weiß auch, dass ich da immer wieder gerne hinfahre“, hatte der 53-Jährige im Vorfeld betont.

Stimmung von den Rängen kam erst einmal nicht auf. Beide Fanlager schwiegen, da es in der Südkurve zu einem Sanitäter-Einsatz kam. Stattdessen hörten die 50.000 Fans im ausverkauften Müngersdorfer Stadion vor allem Baumgart im T-Shirt und Kwasniok in seinem rot-weißen „Ugly-Christmas-Sweater“, die ihre Teams lautstark nach vorne peitschten.

Dem Spiel half das zunächst wenig, Chancen wie die von Jakub Kaminski (6./23./25.) für den FC und Unions Woo-Yeong Jeong (12.) hatten Seltenheitswert. Beiden Teams fehlte es an Ideen.