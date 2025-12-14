"Bestes Tor meiner Karriere": Bayer feiert Terrier nach Scorpion Kick

SID 14.12.2025 • 06:28 Uhr Der Franzose hatte mit seinem Traumtor entscheidenden Anteil am Heimsieg gegen den Rivalen.

Die Augen von Martin Terrier leuchteten. „Das war wahrscheinlich das beste Tor meiner Karriere“, sagte der französische Offensivspieler von Bayer Leverkusen nach seinem Sensationstreffer im Rheinderby gegen den 1. FC Köln. Mit einem „Scorpion-Kick“ hatte der Joker nur vier Minuten nach seiner Einwechslung (66.) in der Fußball-Bundesliga den Bann für Bayer gebrochen - und damit entscheidenden Anteil am wichtigen 2:0 (0:0) gegen den Rivalen.

Er habe sich als Kind immer Youtube-Videos von solchen Toren angeschaut, sagte Terrier, der fast das gesamte Jahr mit einem Achillessehnenriss ausgefallen war. Nun ist der Franzose wieder da - und kämpft um den Anschluss an die erste Elf. Auch sein Trainer war voll des Lobes für den 28-Jährigen.

Hjulmand stolz und froh

„Dieser Magic-Moment war fantastisch“, sagte Kasper Hjulmand, der den Franzosen in der 62. Minute eingewechselt hatte: „Martin macht es sehr gut. Er arbeitet sehr gut für die Mannschaft.“