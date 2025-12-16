Köln verleiht Nationalspieler

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Ergänzungsspieler Jusuf Gazibegovic bis Saisonende an dessen ehemaligen Klub Sturm Graz verliehen. Das gaben die Rheinländer bekannt. Der Nationalspieler aus Bosnien-Herzegowina war im vergangenen Dezember aus Österreich zum FC gekommen, nach elf Einsätzen in der Aufstiegssaison und einem weiteren im Oberhaus kehrt der 25-Jährige nun zurück, um Spielpraxis zu sammeln.

In Köln besitzt Gazibegovic noch einen Vertrag bis 2028. „Wir haben mit Gazi sehr offen und fair gesprochen. Da er bislang nur wenig Spielzeit hatte, kam der Wunsch nach einem Wechsel im Winter auf“, sagte Sportdirektor Thomas Kessler: „Die Leihe nach Graz ist dafür eine sehr gute Lösung: Er kehrt in ein vertrautes Umfeld zurück, bekommt die Chance auf regelmäßige Einsätze und kann dort Selbstvertrauen und Spielpraxis sammeln.“