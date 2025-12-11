Blessin vor Kellerduell: "Prekäre Ausgangssituation"

SID 11.12.2025 • 16:48 Uhr St. Paulis Trainer bestätigt zudem, dass Benins Nationalspieler Andréas Hountondji nicht zum Afrika-Cup fahren wird.

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli hofft nach dem Ende der Horror-Serie auch im Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim auf ein Erfolgserlebnis.

„Die Bedeutung des Spiels ist klar, und wir wissen um die prekäre Ausgangssituation. Aber wir wollen unseren positiven Schwung mitnehmen“, sagte Blessin vor dem Heimspiel des Tabellenvorletzten am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

St. Pauli hatte zuletzt mit einem 1:1 beim 1. FC Köln eine Serie von neun Liganiederlagen in Folge beendet und zudem im DFB-Pokal 2:1 bei Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Bundesliga: Blessin warnt vor Kellerduell gegen Heidenheim

Gegen den Tabellen-16. aus Heidenheim erwartet Blessin ein umkämpftes Spiel: „Es wird viele Zweikämpfe geben, und da müssen wir dagegenhalten und hart reingehen, ohne dass wir jetzt unfair sein wollen.“