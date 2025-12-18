Newsticker
Borussia Dortmund: Niko Kovac muss Abwehr umbauen

Borussia Dortmund plagen personelle Probleme in der Abwehr. Trainer Niko Kovac verrät seine Pläne für das Duell gegen Borussia Mönchengladbach.
SID
Borussia Dortmund plagen personelle Probleme in der Abwehr. Trainer Niko Kovac verrät seine Pläne für das Duell gegen Borussia Mönchengladbach.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund muss zum Jahresabschluss in der Defensive improvisieren.

Die Innenverteidiger Waldemar Anton und Aaron Anselmino fallen auch am Freitag (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach wegen Oberschenkelproblemen aus, zudem fehlt der Algerier Ramy Bensebaini, der am Afrika-Cup teilnimmt.

Gesperrt ist außerdem Mittelfeldspieler Jobe Bellingham nach seiner Roten Karten beim 1:1 beim SC Freiburg.

Süle vor Comeback?

Somit könnte Niklas Süle sein Comeback in der BVB-Abwehr geben. „Er war länger verletzt, als wir es uns vorgestellt haben“, gab Kovac am Donnerstag zu.

Der 30-Jährige, der nach seiner Zehenverletzung in Freiburg zu einem ersten Kurzeinsatz kam, sei „eine Alternative“.

Kovac baut auf guten Jahresabschluss

Kovac will „das Jahr mit einem Sieg beenden“. Denn die aufgekommene Unruhe rund um den Klub kann er nicht nachvollziehen. „Ich glaube schon, dass wir eine richtig gute Entwicklung genommen haben, uns als Mannschaft stabilisiert haben und im Vergleich zum letzten Jahr sehr viel besser da stehen.“

Der BVB hat als Tabellendritter mit 29 Punkten vier Zähler mehr auf dem Konto als vor einem Jahr. Allerdings gewann das Kovac-Team nur drei der letzten neun Pflichtspiele.

