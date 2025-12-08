Brandt: "Nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen"

SID 08.12.2025 • 05:54 Uhr Borussia Dortmund verbucht den nächsten Bundesliga-Heimsieg, doch so ganz zufrieden ist der Nationalspieler nicht.

Bei Julian Brandt hielt sich die Freude über den nächsten Bundesliga-Heimerfolg von Borussia Dortmund in Grenzen. „Aufgrund des Sieges, aufgrund des Ergebnisses, aufgrund auch der Tabellensituation und des gesamten Spieltages ist es ein Sonntag, der einem das Gefühl gibt: Es war ein gelungener Tag“, sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem unspektakulären 2:0 (1:0) gegen die auswärtsstarke TSG Hoffenheim.

Aber: „Es ist, wenn man ehrlich ist, nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen, wenn man sich die 90 Minuten anguckt“, ergänzte Brandt, der das wichtige 1:0 kurz vor der Pause erzielt hatte (43.), „aber manchmal muss ich das einfach akzeptieren.“ Er würde lieber „mit mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle, vielleicht weniger hohen Bällen“ spielen, führte er aus, der BVB habe sich an das Hoffenheimer Spiel „schon sehr angepasst“. Beim „relativ gut herausgespielten“ 1:0 habe man gesehen, dass die Mannschaft mehr drauf habe: „Dementsprechend würde ich meiner Truppe mal unterstellen, dass sie es grundsätzlich kann.“

Der BVB ist inzwischen seit zehn Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, holte in der Zeit acht Siege, festigte seinen dritten Tabellenplatz und steuert wieder auf Kurs Champions League. Doch wirklich unterhaltsam waren die letzten vier Dreier, bei denen insgesamt sechs Tore reichten, nicht.

„Die knappen Spiele musst du gewinnen. Die, die nicht knapp sind, gewinnst du sowieso“, sagte Trainer Niko Kovac, der bislang vor allem Wert auf die defensive Stabilität legte, und gab zu: „Wir wissen, wie schwer es ist, alles auf einmal unter den Hut zu bekommen. Dafür braucht es Zeit, braucht es Erfolge.“ Und ein wenig trotzig fügte er an: „Wenn man gegen Hoffenheim 2:0 gewinnt, braucht man sich nicht zu schämen.“