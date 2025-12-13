Bundesliga: BVB-Personalsorgen immer schlimmer

Maximilian Huber 13.12.2025 • 19:40 Uhr Borussia Dortmund reist ersatzgeschwächt nach Freiburg. Auch der zuletzt formstarke Julian Brandt fällt für die Begegnung im Breisgau aus.

Borussia Dortmund muss am Sonntag beim SC Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) wohl ersatzgeschwächt antreten.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, traten Waldemar Anton, Aarón Anselmino, Marcel Sabitzer und auch Julian Brandt die Reise in den Breisgau nicht an.

BVB reist personell angeschlagen nach Freiburg

Anton und Anselmino mussten am Mittwoch beim 2:2-Remis des BVB gegen Bodö/Glimt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag konnte Cheftrainer Niko Kovac noch kein Update geben, ob beide Verteidiger für das Duell mit Freiburg ausfallen werden. Bei der Abreise in den Breisgau fehlte das Duo dem Bericht zufolge.

Auch Marcel Sabitzer steht offenbar nicht im Kader des BVB. Der Österreicher hatte das Duell mit Bodö/Glimt wegen einer Muskelverhärtung kurzfristig verpasst und ist demnach nicht rechtzeitig fit geworden.