Bundesliga: BVB-Personalsorgen immer schlimmer

BVB-Personalsorgen immer schlimmer

Borussia Dortmund reist ersatzgeschwächt nach Freiburg. Auch der zuletzt formstarke Julian Brandt fällt für die Begegnung im Breisgau aus.
Mit seinem Doppelpack war Julian Brandt einer der wenigen BVB-Lichtblicke des Champions-League-Abends. Von Trainer Niko Kovac gab es dafür ordentlich Lob, trotz gedrückter Stimmung.
Maximilian Huber
Borussia Dortmund muss am Sonntag beim SC Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) wohl ersatzgeschwächt antreten.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, traten Waldemar Anton, Aarón Anselmino, Marcel Sabitzer und auch Julian Brandt die Reise in den Breisgau nicht an.

BVB reist personell angeschlagen nach Freiburg

Anton und Anselmino mussten am Mittwoch beim 2:2-Remis des BVB gegen Bodö/Glimt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag konnte Cheftrainer Niko Kovac noch kein Update geben, ob beide Verteidiger für das Duell mit Freiburg ausfallen werden. Bei der Abreise in den Breisgau fehlte das Duo dem Bericht zufolge.

Auch Marcel Sabitzer steht offenbar nicht im Kader des BVB. Der Österreicher hatte das Duell mit Bodö/Glimt wegen einer Muskelverhärtung kurzfristig verpasst und ist demnach nicht rechtzeitig fit geworden.

Julian Brandt, der in den vergangenen beiden Pflichtspielen drei Tore erzielte, ist offenbar auch so angeschlagen, dass er die Reise nicht angetreten hat.

