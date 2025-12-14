Bundesliga: BVB-Star Bellingham fliegt vom Platz

Johannes Vehren 14.12.2025 • 16:59 Uhr Jobe Bellingham sieht während des Auswärtsspiels beim SC Freiburg die Rote Karte. Der BVB-Star schwächt dadurch seine Mannschaft.

Platzverweis für Jobe Bellingham! Der Star von Borussia Dortmund hat in der 53. Minute während des Auswärtsspiels beim SC Freiburg die Rote Karte gesehen.

BVB-Keeper Gregor Kobel spielte seinen Teamkollegen beim Aufbauspiel an. Allerdings erahnte Freiburgs Philipp Treu den zu kurz gespielten Pass, kam vor Bellingham an den Ball und wurde in Folge von seinem Gegenspieler von den Beinen geholt.

Kritik an Bellingham

Da Bellingham der letzte Mann war, blieb Schiedsrichter Felix Zwayer keine andere Möglichkeit, als den Engländer vom Platz zu stellen. Der 20-Jährige meckerte nicht, sondern verließ sofort enttäuscht das Feld und sah seinen Fehler ein.

„Treu macht es gut, aber der Pass von Kobel ist falsch und Bellingham muss erkennen, dass er entgegengehen muss, um den Ball klären zu können“, analysierte Ex-Profi Nils Petersen bei Dazn und fügte hinzu: „Das ist für mich ganz klar eine Rote Karte.“