Bundesliga heute: Augsburg - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.12.2025 • 12:31 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Augsburg am heutigen Samstag (20.12.2025, 15:30 Uhr) den SV Werder Bremen in der heimischen WWK-Arena empfängt, steht ein Traditionsduell an, das statistisch klar zugunsten der Fuggerstädter ausfällt.

Gegen keinen anderen Klub feierte Augsburg mehr Bundesliga-Siege als gegen die Norddeutschen – 13 Erfolge in 26 Aufeinandertreffen bedeuten eine Bremer Niederlagenquote von 50 %, übertroffen nur von den Spielen gegen den FC Bayern. An der Seitenlinie treffen dabei Manuel Baum, seit kurzem neuer Chefcoach des FCA, und Werders Horst Steffen aufeinander.

Augsburg - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Der FCA hat nach dem Trainerwechsel von Sandro Wagner zu Manuel Baum zuletzt wieder zwei Bundesliga-Heimsiege in Serie eingefahren – erstmals seit Oktober 2024. Innenverteidiger Noahkai Banks, der öffentlich seine Wertschätzung für Ex-Coach Wagner bekräftigte, stand dabei jeweils 90 Minuten auf dem Platz.

Heute jedoch fehlt mit Chrislain Matsima (Sperre nach fünf Gelben Karten) der bislang einzige Augsburger Feldspieler ohne verpasste Minute in dieser Saison; er führt mannschaftsintern zudem mit 65 % gewonnenen Duellen. In der Offensive sorgte Dimitrios Giannoulis zuletzt für Impulse: An allen drei jüngsten Augsburger Heimtoren war er direkt beteiligt (ein Treffer, zwei Assists).

Werder Bremen reist mit Negativserie und Sperre an

Die Gäste aus Bremen treten nach vier sieglosen Bundesligapartien (ein Remis, drei Niederlagen) an und mussten zuletzt ein 0:4 gegen Stuttgart verdauen – laut Trainer Horst Steffen „ganz klar ernüchternd“. Auch auswärts wartet Werder seit fünf Ligaspielen auf einen Dreier.

Abdoul Karim Coulibaly fehlt in Augsburg wegen einer Gelb-Rot-Sperre, während Romano Schmid in der Fremde weiter Akzente setzen will: Fünf seiner sechs Scorerpunkte sammelte er auswärts, ligaweit hat kein Spieler mehr Vorlagen in fremden Stadien geliefert.

Defensivbaustellen und statistische Auffälligkeiten

Beide Teams teilen eine eklatante Schwäche: Sowohl Augsburg als auch Bremen haben bereits 28 Gegentore kassiert, nur Frankfurt (29) und Heidenheim (30) stehen noch schlechter da. Der Expected-Goals-Against-Wert spiegelt das wider (FCA 25,9 | Werder 25,3), übertroffen lediglich von Schlusslicht Mainz.

Auffällig: In der letzten halben Stunde schluckt Werder ligaweit die meisten Treffer (15).

Wird FC Augsburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.