Bundesliga heute: Augsburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.12.2025 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 06.12.2025, empfängt der FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen um 15:30 Uhr (im LIVETICKER) in der WWK-Arena.

Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt Interimscoach Manuel Baum, der die Mannschaft nach dem Aus von Sandro Wagner bis zur Winterpause betreut. Gegenüber dirigiert Kasper Hjulmand die Werkself, die in 28 Bundesliga-Duellen bereits 19 Siege gegen Augsburg einfuhren – eine Vereinsbestmarke bei Gegnern mit mindestens zehn Aufeinandertreffen. Leverkusen gewann zudem die jüngsten vier Ligaspiele gegen die Schwaben.

Augsburg steht mit nur zehn Punkten aus zwölf Partien so schlecht da wie seit der Saison 2015/16 nicht mehr. Unter Wagner holte der FCA im Schnitt 0,83 Zähler pro Spiel – Vereinsminusrekord – und kassierte 2,25 Gegentore pro Partie.

Nach der 0:3-Pleite in Hoffenheim und heftiger Fan-Kritik zog der Klub die Reißleine - ein Schritt, der im SPORT1-Doppelpass schon von Mario Basler prophezeit worden war. Baum, seit Juni 2025 Leiter Entwicklung & Fußballinnovation, soll kurzfristig Stabilität bringen.

In den vergangenen vier Heimspielen gelangen immerhin zwei Siege, so viele wie in den zwölf Partien davor zusammen.

Werkself reist mit starker Auswärtsbilanz und Pokal-Euphorie an

Leverkusen verlor lediglich eines der letzten 39 Bundesliga-Auswärtsspiele (26 Siege, zwölf Unentschieden) – ein 0:3 in München – und holte unter Hjulmand drei Siege in vier Gastauftritten.

Unter der Woche feierte die Werkself im Pokal ein 1:0 in Dortmund, verteidigte leidenschaftlich und verdaute sogar einen wegen Millimeter-Abseits aberkannten Treffer von Martin Terrier, der selbst ARD-Kommentator Tom Bartels ratlos zurückließ. Robert Andrich konterte die Dortmunder Pöbeleien nach Abpfiff gelassen, Hjulmand lobte „super Verteidigung und Charakter“ seiner Elf.

Zahlen zum Duell: Serien, Großchancen und Torjäger im Fokus

Mit 28 Treffern stellt Leverkusen die zweitbeste Offensive der Liga; 44 herausgespielte Großchancen werden nur vom FC Bayern übertroffen.

Augsburg liegt mit 27 Gegentoren am oberen Ende der Negativskala, verwertete aber ligaweit den höchsten Anteil eigener Großchancen (56 %, 16 Chancen). Beide Teams holten in dieser Saison noch keinen Punkt nach Rückstand, gaben aber jeweils Führungen her (Augsburg 8, Leverkusen sieben Punkte).

In der Werkself-Offensive traf Christian Kofane zuletzt zum dritten Mal und ist bereits der sechste Spieler im Team mit mindestens drei Saisontoren – eingestellter Bundesliga-Rekord nach zwölf Spieltagen.

